Мособлсуд отказался смягчить приговор американке Бриттни Грайнер

Московский областной суд отклонил апелляцию на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой в августе этого года назначили 9 лет колонии, признав виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

Присутствовавшая на слушаниях во вторник временная поверенная в делах США Элизабет Руд, которая считается сейчас самым высокопоставленным американским дипломатом в Москве, назвала срок наказания, который подтвердил Мособлсуд, "чрезмерным и непропорциональным".

Сама Грайнер и её защита просили смягчить приговор. Но его изменили лишь с учётом срока нахождения в следственном изоляторе. Один день в СИЗО засчитывается за полтора в месте отбытия наказания, поэтому срок в колонии спортсменке пересчитали, сократив до 8 лет.

Обращаясь к суду 25 октября по видеосвязи, американская баскетболистка попросила принять во внимание тот факт, что она признала вину в содеянном. Грайнер вновь, как и на основном процессе, извинилась за "ошибку" в своих действиях, отметила, что "едва превысила значительное количество" запрещённого вещества в своём багаже, и добавила, что люди, совершившие более серьёзные преступления, получают меньшие сроки, чем она.