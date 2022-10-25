Мособлсуд отказался смягчить приговор американке Бриттни Грайнер

Московский областной суд отклонил апелляцию на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой в августе этого года назначили 9 лет колонии, признав виновной в хранении и контрабанде наркотиков.
Присутствовавшая на слушаниях во вторник временная поверенная в делах США Элизабет Руд, которая считается сейчас самым высокопоставленным американским дипломатом в Москве, назвала срок наказания, который подтвердил Мособлсуд, "чрезмерным и непропорциональным".
Сама Грайнер и её защита просили смягчить приговор. Но его изменили лишь с учётом срока нахождения в следственном изоляторе. Один день в СИЗО засчитывается за полтора в месте отбытия наказания, поэтому срок в колонии спортсменке пересчитали, сократив до 8 лет.
Обращаясь к суду 25 октября по видеосвязи, американская баскетболистка попросила принять во внимание тот факт, что она признала вину в содеянном. Грайнер вновь, как и на основном процессе, извинилась за "ошибку" в своих действиях, отметила, что "едва превысила значительное количество" запрещённого вещества в своём багаже, и добавила, что люди, совершившие более серьёзные преступления, получают меньшие сроки, чем она.
- Грайнер была задержана и помещена под стражу в середине февраля, когда в её багаже в московском аэропорту Шереметьево обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом, запрещённым в России. Приговор ей вынесли 4 августа.
- США и Россия ведут переговоры о возможном обмене заключенными. Вашингтон добивается освобождения Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет за шпионаж. Президент Джо Байден назначил специального переговорщика по делу баскетболистки, подчеркнув, что его администрация усердно работает над её освобождением. По ряду сообщений, сделка об обмене заключёнными может включать возвращение осуждённого в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Россия также, предположительно, настаивает на передаче экс-сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, которого в прошлом году осудили за убийство в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
- Бриттни Грайнер сейчас 32 года. Она считается одной из лучших баскетболисток мира. В США Грайнер выступала за "Феникс Меркури", в России – за многократного победителя чемпионата страны, екатеринбургский клуб УГМК. Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная участница Матча всех звёзд WNBA.
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