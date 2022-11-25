MT: 82% выделенных на мобилизацию денег были потрачены не на неё

За восемь лет почти 82% средств, выделенных по госконтрактам на мобилизационную подготовку, были потрачены на проекты, с нею не связанные. К такому выводу пришли в The Moscow Times после анализа госзакупок с 2014 года по ноябрь 2022 года.

По подсчётам журналистов, за восемь лет на мобилизационную подготовку власти формально потратили 32,5 миллиарда рублей, но непосредственно на защиту населения от последствий военных действий они израсходовали лишь 5,9 миллиарда рублей.

По закону госзакупки, связанные с мобилизационной подготовкой, можно проводить без торгов, выбрав единственного поставщика самостоятельно. Пользуясь этим, власти Смоленска, например, пытались построить зоопарк с тараканами. Решение они мотивировали тем, что в случае мобилизации в зоопарке будет сборный пункт. Когда президент России Владимир Путин объявил мобилизацию россиян на войну в Украине, выяснилось, что зоопарк так и не достроили, а животных распродали горожанам: по 80 рублей за таракана.

Смоленская область занимает третье место по формальным тратам на мобилизацию, уступая Москве и Санкт-Петербургу. Прифронтовые области в совокупности потратили на мобилизационную подготовку в восемь раз меньше, чем Москва, которая выделила на неё 8,8 миллиарда рублей.

Белгородская область, наиболее пострадавшая от обстрелов из-за нападения России на Украину, находится на 44 месте рейтинга по тратам. Мобилизационная подготовка в регионе сводилась преимущественно к покупке сувенирной продукции, в том числе – кубков "За успешную мобилизационную подготовку – 2022" в 2021 году.

В Ростовской и Брянской областях к укреплению тыла относились серьёзнее. Среди прочего власти этих регионов оборудовали и ремонтировали склады с припасами и медикаментами, закупали противогазы и средства химзащиты.

Директор "Трансперенси-Р" Илья Шуманов отмечает, что часть закупок, связанных с мобилизационной подготовкой, может быть закрыта. Власти Белгородской и Смоленской областей не ответили на вопросы журналистов о госконтрактах. На прошлой неделе с сайта госзакупок исчез фильтр "мобилизационная подготовка", отмечает The Moscow Times.