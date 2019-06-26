Бывший спецпрокурор Мюллер выступит на слушаниях в Конгрессе

Роберт Мюллер, возглавлявший расследование российского вмешательства в американские президентские выборы и возможные связи людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями Москвы, даст показания на слушаниях в комитетах Палаты представителей по судебным делам и по делам разведки. Слушания будут публичными.

Представители двух комитетов сообщили, что бывший специальный прокурор объявил о готовности дать показания после получения официальных повесток с требованием явиться на заседания. "Американцы потребовали, чтобы специальный прокурор выступил и объяснил, что его команда исследовала, обнаружила и определила касательно российских атак на нашу демократию", - говорится в заявлении глав двух комитетов.

В отчете специального прокурора, обнародованном два месяца назад, приведены многочисленные данные вмешательства России в американский избирательный процесс, однако в результате расследования не было обнаружено признаков сговора людей из окружения Трампа с российскими представители. Одновременно специальный прокурор отказался сделать вывод о том, препятствовал ли президент Трамп расследованию. Критики Дональда Трампа, среди которых руководство Палаты представителей, большинство в которой принадлежит демократам, считают, что президент препятствовал правосудию, то есть нарушил закон. Они надеются, что бывший специальный прокурор подтвердит эту точку зрения.

Сам Роберт Мюллер не хотел добровольно выступать на слушаниях. Он предупредил, что в своих ответах он не выйдет за рамки выводов, сделанных в его отчете.