Музей "Гараж" убрал с прилавков "спорные" книги и альманахи

Книжные магазины московского музея современного искусства "Гараж" убрали из продажи книги издательства Directio Libera и альманахи Moloko Plus. Все они - гуманитарные исследования в области социологии, культурологии, гендерной теории и современной истории России. В музее заявили, что приняли такое решение из-за жалоб посетителей, "учитывая, какие сейчас времена".

Издательству Directio Libera в "Гараже" сообщили, что из-за их книг произошло "несколько неприятных моментов с посетителями магазина".

Источники в издательском бизнесе сообщили изданию Doxa, что у альманаха Moloko Plus уже случались такие проблемы, как задержания участников или срывы презентаций, но у Directio Libera ранее никаких инцидентов не было. "В данный момент непонятно, давление ли это на "Гараж" или попытка помешать этим проектам, их авторам или героям (среди них, например, есть "иноагенты"). По сути, мы не знаем ничего, кроме того, что были угрозы", - сказал источник.

В Directio Libera назвали отказ "Гаража" продавать их книги "тревожным звонком" и выразили надежду, что этот случай останется единичным. "К сожалению, в современных политических реалиях DL не может положиться ни на одну площадку. Каждое наше сотрудничество - риск туманных перспектив и отсутствие гарантий, что внимание к площадке не выльется в последствия для нас. Мы продолжаем оставаться независимыми, мы не отказываемся от наших убеждений, мы издавали и будем издавать книги", - заявили в издательстве.

Ответственный секретарь Moloko Plus Павел Никулин заявил изданию "Осторожно. Новости", что никогда раньше не сталкивался с подобными случаями. "У нас никогда за всю нашу долгую историю не снимали книги и альманахи с продаж, - сказал он. - Да, критика была, но это обычная критика. Недовольные нами все претензии могут отправить нам на почту. Зачем кошмарить книжный магазин? Я уверен, что "Гараж" не стал бы этого делать по своей воле. То, что площадки "Гаража" сталкиваются с давлением, — возмутительно".