Прокуратура нашла в материалах "Мемориала" оправдание терроризма

Прокуратура Москвы в иске о ликвидации признанного в России "иноагентом" правозащитного центра "Мемориал" указала, что он допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

Об этом в пятницу сообщили в самом правозащитном центре. В иске отмечено, что в материалах центра якобы "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций", – говорится на сайте правозащитного центра. Среди организаций упомянуты, в частности, запрещенные в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Артподготовка", "Свидетели Иеговы".

Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем также нарушал ряд российских и международных правовых актов – Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие.

О подаче иска прокуратуры в Мосгорсуд стало известно в четверг. Аналогичное заявление о ликвидации международного общества "Мемориал" (также признано НКО-иноагентом) Генпрокуратура направила в Верховный суд, который проведёт предварительное заседание по делу 25 ноября.

Процесс по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" Мосгорсуд начнёт 23 ноября.

Как заявили в Генпрокуратуре, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с неоднократными или грубыми нарушениями закона". В иске упомянуто отсутствие специальной маркировки на материалах в виде лейбла "иностранный агент".

"Мемориал" – и общество, и правозащитный центр – не признают указанные претензии.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в заявлении, распространённом 12 ноября, назвала действия российских властей, направленные на ликвидацию "Мемориала", вызывающими сожаление. По её словам, это станет "сокрушительным ударом" по гражданскому обществу в стране. В Совете Европы полагают, что правоохранительным органам следует отозвать претензии.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иноагентов в 2016 году. Правозащитный центр находится в этом списке с 2014 года.

Международный "Мемориал" - одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.