Boom! Boom! Артемий Троицкий продолжает рассказ о семье Лиминьяна

Третий альбом, Costa Blanca (2013), как следует и из названия, во многом навеян впечатлениями от испанского средиземноморского побережья. По стилистике и звучанию он немного отличается от предыдущих работ: более лёгкий, акустический, с импрессионистичными инструментальными пьесами. На треке My Black Sabbath (к английской группе хеви-метал не имеет ни малейшего отношения) Мари поёт по-французски, а Лионель аккомпанирует на пианино и играет индийские соло на ситаре.



В 2014-2015 годах в жизни и карьере Les Limiñanas произошли важные судьбоносные события: Лионель и Мари познакомились и крепко подружились со своим великим земляком – композитором, пианистом и непревзойдённым музыкальным эксцентриком Паскалем Комеладом. Лишнее доказательство того, что разница в возрасте (лет 20, не меньше) и музыкальном арсенале не преграда, если объединяет хороший вкус и здоровый авантюризм. Полагаю, что именно Комелад представил и порекомендовал дуэт крупной французской фирме грамзаписи Because Music. Первым результатом сотрудничества и нового контракта стал совместный альбом Traite de guitarres triolectriaue (2015), преимущественно экспериментальный инструментальный по контенту. Собственно, тогда – и опять же спасибо Комеладу – и я впервые узнал о прекрасном французском семейном дуэте и сделал парочку Лиминьяна регулярными визитёрами "Музыки на Свободе".



Четвёртый (и первый, подвергшийся солидному маркетингу) альбом семьи Лиминьяна, Malamore ("Нелюбовь", 2016), вышел весной 2016 года. Помимо Паскаля Комелада в записи участвовал ещё один звёздный гость – бывший бас-гитарист Joy Division и New Order Питер Хук. Отсюда я выбрал трек El Beach, где суггестивный "гензбуровский" речитатив Лионеля постепенно переходит в психоделическую оргию на грани кошмара.



Очередной альбом, Shadow People ("Теневые люди"), был издан в самом начале 2018 года. В записи, которая частично происходила в Берлине, участвовал новый друг Limiñanas, тоже видный постшестидесятник Антон Ньюкомб, лидер The Brian Jonestown Massacre. На мой вкус, это самая блеклая работа дуэта – не то чтобы коммерчески ориентированная или компромиссная, но без сюрпризов. Женскую партию в заглавной песне исполняет новая подруга – известная французская актриса Эмманюэль Сейнер. Взаимная симпатия зашла настолько далеко, что Лионель, Мари, Антон и Эмманюэль создали музыкальный квартет под названием L’epee и выпустили (пока единственный) альбом Diabolique (2019).



Музыка Les Limiñanas изначально отличалась своей "атмосферичностью", и треки из их альбомов периодически использовались в фильмах и сериалах (в частности, НВОшной Russian Doll). Так что серьёзная работа на кинониве была лишь делом времени – и это время настало. Среди последних релизов группы аж четыре саундтрека: Le Belle Été (2019) и The World We Knew (2021), The Devil inside me (2021) и The ballad of Linda L.(2022). Из первого – нетипично задушевная песня One blood circle в исполнении знаменитого рок-шансонье Этьена Дао.



Последняя некиношная работа Limiñanas – альбом De Pelicula (2021), записанный совместно с одним из главных французских диджеев и электронщиков Лораном Гарнье (фигурировал в "Музыке на Свободе"). Довольно неожиданное сочетание из серии "или пан, или пропал". Как мне показалось, скорее "пропал"; всё-таки техно-музыка – совсем не органичная стихия для чувственных, даже мелодраматичных жителей Перпиньяна. Теперь с нетерпением жду второго альбома дуэта с Паскалем Комеладом: он только что увидел свет и называется Boom! Boom!. А попрощаемся мы с семьёй Лиминьяна великолепной электрогитарной инструменталкой "Люди и тени" с саундтрека фильма "Мир, который мы знали".

Плейлист 304-го выпуска "Музыки на Свободе"

