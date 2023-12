Семья Лиминьяна. Артемий Троицкий отправляется в Перпиньян

У Les Bellas вышел единственный альбом, причём уже после распада состава, в 2010 году. Называется он Belladelic; заглавную песню предлагаю послушать. Мари и Лионель остались вдвоём. Тут уместно сообщить, что Лионель играл на гитаре, бас-гитаре и иногда пел. Мари была (и остаётся) барабанщицей и основной вокалисткой.

Окончательно дуэт "Лиминьяна" сформировался и получил "семейное" название в октябре 2009 года. В следующем году был выпущен первый сингл с песнями I’m dead и Migas 2000. Одновременно треки были выложены на популярном тогда музыкальном интернет-ресурсе MySpace и привлекли внимание чикагского рекорд-лейбла Trouble In Mind, который не только издал пластиночку, но и продвинул французский (англоязычный, правда) материал в американский телесериал Gossip girl. Уникальный случай, когда группа прославилась в США раньше, чем в родной Франции.

Для этого были основания: хотя супруги Лиминьяна пели в основном по-французски, музыка их была узнаваемо "американизированной" – смачный, чувственный, очень cool гаражный рок-блюз в духе вечных шестидесятых. В качестве иллюстрации – второй сингл дуэта “Я не слишком одурманен” (2010). В том же богатом на прорывные события году вышел дебютный альбом семьи Лиминьяна – просто Les Limiñanas, в который эта песня-диалог тоже вошла.

Лионель стал чаще петь – точнее, выдавать выразительные речитативы под мощные гитарно-органные риффы, и эта манера здорово напомнила бессмертного Сержа Генсбура. При этом доказав, что франко-американская комбинация может звучать стопроцентно органично. “Девчонка с 15-го маршрута” – уже пятый сингл Limiñanas, вышедший в 2012 году.

И, под занавес первой части, построенной исключительно на раритетных записях с компиляции Electrified, ещё одна неальбомная песня, называется “Я ухожу”. Поёт Мари, и это откровенное посвящение нашим недавним героям – великому американскому (тоже, кстати) дуэту Suicide. Как бы франкоязычная феминизированная версия гипнотического Ghost Rider.

(Окончание следует)

Плейлист 303-го выпуска "Музыки на Свободе"

1. Shame (UK). Alibis, LP FOOD FOR WORMS (Dead Oceans)

2. The Delines (USA). Where are you Sonny? LP THE IMPERIAL (Decor)

3. The Delines (USA). Surfers in twilight, LP THE SEA DRIFT (Decor)

4. Al-Qasar ft Jello Biafra (France/Lebanon/USA/Morocco). Ya malak, LP WHO ARE WE? (GLitterbeat)

5. Les Bellas (France). Electrified, LP ELECTRIFIED (Because)

6. Ibid. Belladelic, LP Ibid

7. Les Limiñanas (France). Migas 2000, LP Ibid

8. Ibid. Je ne suis pas tres drogue, LP Ibid

9. Ibid. La fille de la Ligne 15, LP Ibid

10. Ibid. Je m’en vas, LP Ibid

11. A Certain Ratio (UK). 1982, LP 1982 (Mute)

12. Djana Sissoko (Italy/Mali). Mentiroso, LP PANTERA (Gutenberg)

13. Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu (Lithuania). Pankščiai, LP CATASTROPICUM (Agata)

14. Teke::Teke (USA/Japan). Kala Kala, LP SHIRUSHI (Kill Rock Stars)