Музыкантов "Би-2" в Бангкоке содержат в клетке на жаре

Музыкантов российской рок-группы "Би-2" , задержанных в Таиланде, содержат на жаре в камере под отрытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке. Об этом рассказал журналист и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев.

"Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскалённым солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары", - отметил журналист.

По его словам, у участников группы отобрали средства связи, а также не предоставили перевод судебных документов. Кроме того, в камеру к музыкантам периодически "подсаживают" русскоговорящих "переговорщиков", которые оказывают на них психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки, рассказал Козырев.

По его мнению, ситуацией с группой "Би-2" напрямую управляют российские власти, это показательная расправа над музыкантами, которые не поддерживают войну. считает журналист.

Би-2" - одна из нескольких российских рок-групп, которые открыто выступили против войны с Украиной. После этого власти признали лидера коллектива Лёву Би-2 (настоящее имя - Егор Бортник) "иностранным агентом", а музыканты коллектива были вынуждены уехать из России. Среди членов коллектива граждане трёх стран: России, Израиля и Австралии.

Музыкантов группы "Би-2" задержали 24 января после концерта на Пхукете, суд назначил им небольшие штрафы за выступление без рабочих виз, однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания - предполагается, что для последующей депортации.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал в интервью "Настоящему времени", что российский генеральный консул в Таиланде Владимир Соснов лично добивается депортации музыкантов, въехавших в Пхукет по российским паспортам, именно в Россию. Таких, по словам консула, пятеро из семи. Гудков не исключает, что в случае депортации в Россию задержанным может грозить уголовное преследование из-за их антивоенной позиции.

Сами участники "Би-2" признали, что поводом для задержания стали "неправильно оформленные организаторами документы". Однако, по их мнению, не последнюю роль в задержании сыграло давление извне, причины которого - взгляды и позиция музыкантов.