МВД Беларуси признало "экстремистом" журналиста Игоря Ильяша

МВД Республики Беларусь признало "экстремистом" журналиста и политического обозревателя Игоря Ильяша, приговоренного к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 4200 белорусских рублей (около полутора тысяч доллларов).

Ильяш осуждён по статьям о содействии "экстремистской" деятельности и "дискредитации" Беларуси.

По версии следствия, Ильяш давал интервью независимым СМИ, в том числе из России, Беларуси и других стран. Также, как сказано в материалах дела, Ильяш "занимался сбором данных для иностранных разведок" – так были квалифицированы его интервью украинским СМИ. Вину журналист не признал.

Жену Ильяша, журналистку телеканала "Белсат" Катерину Андрееву задержали в Беларуси в ноябре 2020 года во время массовых протестов в Минске – прямо во время прямого эфира, который она вела с одной из акций. Сначала её осудили на два года тюрьмы, но в июле 2022 года суд назначил Андреевой уже восемь лет колонии усиленного режима – по обвинению в госизмене.