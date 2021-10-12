МВД и ФСБ получат право проверять граждан перед покупкой ими огнестрельного оружия. Соответствующие поправки в законодательство подготовила Росгвардия. Покупателей будут проверять на причастность к экстремистским организациям и ОПГ. Из проверок исключат военнослужащих и чиновников.
Законопроект, ужесточающий оборот оружия, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сказано в пояснительной записке к документу, потенциальному покупателю смогут отказать в выдаче лицензии на огнестрельное оружие, если силовым структурам покажется, что покупка связана с повышенной опасностью возникновения угрозы общественной безопасности.
Сейчас предварительная проверка граждан не проводится. Для приобретения достаточно пройти медицинское освидетельствование и обучение технике безопасности; для охотничьего оружия необходимо так же быть зарегистрированным охотником, для спортивного — спортсменом.
- В последние годы в России участились случаи массовой стрельбы с использованием гражданского оружия. После атаки учеников на колледж в аннексированном Крыму в 2018 году и на гимназию в Казани в 2021 ужесточить законодательство в этой сфере требовал от Росгвардии президент Владимир Путин.
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