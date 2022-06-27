В Воронеже заочно арестовали депутата по делу о фейках про армию России

В Воронеже заочно арестовали депутата Совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву в рамках уголовных дел о распространении фейков о российской армии и призыве к терроризму. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"В отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее возможного задержания", – говорится в сообщении.

Сейчас депутат находится не в России, ранее ее объявили в федеральный, а затем в международный розыск.

В марте Нина Беляева во время заседания совета депутатов выступила против войны с Украиной. Она заявила, что считает действия России "военным преступлением", и осудила военных, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на территории чужой страны. Другие депутаты пытались перекричать Беляеву и перебивали ее. После этого депутата исключили из КПРФ.

В апреле Нина Беляева дала интервью украинскому блогеру Ростиславу Калациньскому. В интервью она назвала военную агрессию России военным преступлением и выразила надежду, что президент России Владимир Путин будет отстранен от власти, сказав, в частности: "Надеюсь, найдется кто-нибудь из его поваров или охранников, кто сможет стать героем".

29 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело о фейках про армию России в отношении депутата. 10 июня против Беляевой возбудили еще одно уголовное дело – по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности.

Статья о фейках предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет, а о призывах к терроризму – лишение свободы от двух до пяти лет.