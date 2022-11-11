МВД объявило в розыск Ольгу Мисик, "девочку с Конституцией" 

МВД России объявило в федеральный розыск активистку Ольгу Мисик. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Согласно информации по делу на сайте Воскресенского суда, активистке заменили наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы. При этом уведомление о смене статуса не получала ни сама Мисик, ни её адвокат Дмитрий Захватов.
В августе 2020 года против Мисик и ещё двух активистов "Бессрочного протеста" (Ивана Воробьевского и Игоря Башамирова) возбудили уголовное дело о вандализме после того, как они провели акцию поддержку "Нового величия". Согласно версии следствия, 8 августа 2020 года они вывесили "оскорбительные" баннеры у Люблинского суда и здания Генпрокуратуры, а также облили последнее розовой краской.
В мае 2021 года Мисик приговорили в двум годам ограничения свободы, Воробевского и Башамирова – к одному году и девяти месяцам.
- Ольга Мисик стала известна в прошлом году после летних протестов в связи с выборами в Мосгордуму. Тогда ей было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.
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