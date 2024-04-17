МВД объявило в розыск активистку Залину Маршенкулову

Министерство внутренних дел России объявило в розыск активистку и феминистку Залину Маршенкулову. На карточку в базе данных ведомства обратило внимание издание "Вёрстка".
МВД разыскиевает Маршенкулову по уголовной статье, но не уточняет по какой. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении активистки уголовное дело об оправдании терроризма.
Поводом, предположительно, стала публикация в её телеграм-канале об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Однако, Следственный комитет указывает, что дело заведено из-за постов от 3 марта 2023 года. Татарский погиб 2 апреля того же года.
Маршенкулова с 2022 года находится за пределами России.
- Владлен Татарский (Максим Фомин) был подорван в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля прошлого года. При взрыве получили ранения десятки человек. Исполнителем российский суд признал 27-летнюю Дарью Трепову. Она была приговорена к 27 годам колонии по обвинению в терроризме.
- Организаторами атаки российское следствие считает украинские спецслужбы. Глава СБУ Василий Малюк в марте 2024 года в телеэфире намекнул на причастность спецслужбы к покушению, добавив, что СБУ не будет это признавать официально.
Форум