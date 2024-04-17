Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МВД объявило в розыск активистку Залину Маршенкулову

Залина Маршенкулова
Залина Маршенкулова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск активистку и феминистку Залину Маршенкулову. На карточку в базе данных ведомства обратило внимание издание "Вёрстка".

МВД разыскиевает Маршенкулову по уголовной статье, но не уточняет по какой. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении активистки уголовное дело об оправдании терроризма.

Поводом, предположительно, стала публикация в её телеграм-канале об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Однако, Следственный комитет указывает, что дело заведено из-за постов от 3 марта 2023 года. Татарский погиб 2 апреля того же года.

Маршенкулова с 2022 года находится за пределами России.

  • Владлен Татарский (Максим Фомин) был подорван в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля прошлого года. При взрыве получили ранения десятки человек. Исполнителем российский суд признал 27-летнюю Дарью Трепову. Она была приговорена к 27 годам колонии по обвинению в терроризме.
  • Организаторами атаки российское следствие считает украинские спецслужбы. Глава СБУ Василий Малюк в марте 2024 года в телеэфире намекнул на причастность спецслужбы к покушению, добавив, что СБУ не будет это признавать официально.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Массовая эвакуация в Оренбурге
Embed
Массовая эвакуация в Оренбурге

No media source currently available

0:00 0:19:52 0:00

Массовая эвакуация в Оренбурге

Паводок в Сибири

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG