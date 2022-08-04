МВД объявило в розыск независимого депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову, против которой возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. Ранее она уехала из России в Грузию.

Дело было возбуждено по личному указанию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной стал комментарий депутата в твиттере к статье о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В статье приводились слова родственников, благодарных местным властям за хорошую организацию похорон. Пирогова написала, что "ни один нормальный человек" не воспримет спокойно смерть своего родственника и не будет радоваться хорошо организованным похоронам. Позднее Пирогова удалила пост, но его скриншот опубликовали многие телеграм-каналы.

21 июля Пирогову задержали и составили на нее административный протокол о дискредитации действий российской армии. После этого соратники Пироговой из "Коалиции Новосибирск 2020" сообщили, что она находится на четвертом месяце беременности.

Заявление на Пирогову в Следственный комитет написали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов ("Единая Россия"), а также несколько региональных депутатов из ЛДПР и горсовета Новосибирска, которых связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.