МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Дубровского

МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщают российские госуарственные агентства РИА "Новости" и ТАСС. Основание для розыска не уточняется.

Дубровский руководил Челябинской областью с 2014 по 2019 год. До этого был гендиректором Магнитогорского металлургического комбината. В 2019 году Федеральная антимонопольная служба обвинила его и региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта в антиконкурентных соглашениях. После этого Дурбровский ушёл в отставку.

Позже в том же году на Дубровского завели дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2016–2018 годах он помог компании "Южуралмост" получить 15 госконтрактов, а дивиденды от этих контрактов переводились на счета компании "Виста", связанной с бывшим губернатором. Ущерб оценили более чем в 20 миллиардов рублей.

К моменту возбуждения дела Дубровский уехал из России. По информации СМИ, он находится в Швейцарии, где владеет недвижимостью.

В феврале 2025 года в рамках дела о растрате трёх миллиардов рублей на дорожные работы были задержаны чиновники и бизнесмены из Челябинской области. Среди них — сын Бориса Дубровского Александр и бывший министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев.

