МВД предложило блокировать сайты с данными полицейских и судей

МВД России разработало порядок блокировки сайтов с персональными данными лиц, находящихся под государственной защитой. К ним в том числе относятся судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ и Следственного комитета, МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки, а также их близкие. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Решение о блокировке сайтов будут принимать в ФСО и ФСБ, говорится в документе. Вынесенные постановление будут направляться в Роскомнадзор. Регулятор в течение суток со дня получения решения должен внести указанный ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов.

В реестровой записи должны быть указаны данные о хостинге или владельце сайта, а также описание запрещенной информации, "позволяющей её идентифицировать".

Подготовка документа связана с принятием двух законов, вступивших в силу в декабре 2020 года и июле 2021 года. Первый позволил скрывать данные о сотрудниках судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также их близких. Второй — расширил список лиц под госзащитой и предоставил Роскомнадзору полномочия блокировать сайты с их данными.

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