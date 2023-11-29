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МВД РФ предложило требовать от иностранцев "соглашение о лояльности"

МВД России предложило обязать иностранцев подписывать "соглашение о лояльности" при въезде в страну. Соответствующий законопроект есть у ТАСС.

В соответствии с соглашением иностранцу будет запрещено "дискредитировать" российскую политику, "искажать" вклад советского народа в победу над фашизмом и отрицать "традиционные ценности". Последнее подразумевает распространение сведений, ставящих под сомнение брак как союз мужчины и женщины, и "пропаганду" ЛГБТ-отношений.

Кроме того, иностранцам запретят побуждать к принятию или отмене законов, небрежно относиться к природе и культурным ценностям, проявлять неуважение к многообразию народных укладов и делать что-либо, что "наносит ущерб России".

Сейчас законопроект дорабатывается и скоро будет внесён в Госдуму.

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