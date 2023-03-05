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МВД РФ разыскивает предполагаемого участника вылазки в Брянскую область

МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых участников нападения на два приграничных посёлка в Брянской области 2 марта Илью Богданова. Об этом сообщило, в частности, госагентство РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

В базе МВД указывается, что Богданов объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется. Также его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Илья Богданов - бывший сотрудник пограничного управления ФСБ в Приморье. Жил во Владивостоке. В 2014 году он приехал в Украину и участвовал в военных действиях в Донбассе на стороне Киева. Через год получил гражданство Украины, говорится в публикации Русской службы "Би-би-си".

Российские власти 2 марта сообщили о проникновении в приграничную с Украиной Брянскую область украинской диверсионной группы. Из региона поступали противоречивые сообщения. Глава региона Александр Богомаз заявил о двух погибших мирных жителях и пострадавшем ребенке.

В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане. На кадрах люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они бойцы Русского добровольческого корпуса, которые перешли границу Российской Федерации, чтобы "освободить родную землю". Они утверждают, что борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными жителями. На видео, как следует из публикаций в СМИ, есть и человек, похожий на Илью Богданова.

  • Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье о теракте.
  • Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах классической провокацией, но упомянул действующее в России партизанское движение. Оно, по словам Подоляка, становится всё сильнее и агрессивнее. При этом в Financial Times вышел материал, в котором собеседник издания Денис Капустин, которого представляют как главу Русского добровольческого корпуса, говорит, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, "иначе она просто не могла бы пройти".

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