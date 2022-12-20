МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана.

Карточка с его данными появилась в базе розыска во вторник. Издание "Медиазона" отмечает, что Гельмана разыскивают по уголовной статье, однако, по какой именно, неизвестно.

В конце декабря прошлого года Минюст России внёс Марата Гельмана в реест СМИ-иноагентов. Позже на него составили административный протокол из-за отсутствия упоминания в публикации своего статуса.

С 2014 года галерист живёт в Черногории, где в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе, отмечает "Интерфакс".

После начала войны в Украине Гельман вместе с российским коллекционером и меценатом Игорем Цукановым собирались провести выставку под названием The Ukrainian Way ("Украинский путь") в лондонской галерее Saatchi. Однако руководство пространства отменило мероприятие.