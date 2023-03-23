Суд в Москве заочно арестовал политика Максима Каца по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно арестовал политика и ведущего ютьюб-канала Максима Каца по делу о так называемых фейках об армии России. Ему грозит до трёх лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона".

Кац вскоре после российского нападения на Украину уехал за границу. В октябре прошлого года МВД объявило его в розыск. Кац тогда отметил, что знал об уголовном деле. Он заказывал справку о несудимости и в ней было сказано, что его преследуют по уголовной статье. Что стало поводом для дела, блогер не уточнил.

Кац на своём канале в ютьюбе рассказывает о войне России с Украиной. У политика более полутора миллионов подписчиков.

В июле прошлого года Минюст России внёс Каца в реестр физических лиц "иностранных агентов", деятельность которого финансируется Украиной. В октябре 2022 года Каца внесли в базу "Миротворец" как представляющего угрозу безопасности Украины.