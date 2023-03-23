Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве заочно арестовал политика Максима Каца по делу о фейках

Максим Кац

Басманный суд Москвы заочно арестовал политика и ведущего ютьюб-канала Максима Каца по делу о так называемых фейках об армии России. Ему грозит до трёх лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона".

Кац вскоре после российского нападения на Украину уехал за границу. В октябре прошлого года МВД объявило его в розыск. Кац тогда отметил, что знал об уголовном деле. Он заказывал справку о несудимости и в ней было сказано, что его преследуют по уголовной статье. Что стало поводом для дела, блогер не уточнил.

Кац на своём канале в ютьюбе рассказывает о войне России с Украиной. У политика более полутора миллионов подписчиков.

В июле прошлого года Минюст России внёс Каца в реестр физических лиц "иностранных агентов", деятельность которого финансируется Украиной. В октябре 2022 года Каца внесли в базу "Миротворец" как представляющего угрозу безопасности Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG