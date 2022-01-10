МВД требует 4 млн рублей с бывшей главы штаба Навального в Петербурге

Управление МВД по Санкт-Петербургу обратилось в суд с требованием взыскать почти четыре миллиона рублей с экс-главы местного штаба Алексея Навального, признанного российскими властями "экстремистской организацией", Ирины Фатьяновой.

В такую сумму ведомство оценило "сверхурочную" работу своих сотрудников во время несанкционированных акций в поддержку Навального в январе прошлого года. Полиция считает Фатьянову организатором этих акций.

Сама Ирина Фатьянова в ноябре прошлого года уехала из России, опасаясь уголовного преследования. До этого она неоднократно подвергалась административным арестам.

23 и 31 января в десятках городов России, включая Санкт-Петербург, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения. Кроме того, суды по требованию региональных управлений МВД взыскали со сторонников Навального десятки миллионов рублей - якобы за сверхурочную работу полицейских.