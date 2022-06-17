МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
У Ассанжа есть 2 недели, чтобы обжаловать это решение, заявили в МВД.
В WikiLeaks решение британского МВД назвали "чёрным днём для свободы прессы и британской демократии".
В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы американского президента в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – 175 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
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