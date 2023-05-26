МВД возобновит прием заявок на биометрические загранпаспорта

В России с 1 июня возобновится прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов, которые действительны в течение десяти лет. Об этом сообщили в МВД России.

О приостановке приема заявлений портал "Госуслуги" объявил 2 февраля. В "Гознаке" объяснили это "повышенным спросом" на загранпаспорта и, следовательно, на микросхемы для них.

В 2022 году МВД России выдало около пяти с половиной миллионов загранпаспортов, что на полтора миллиона больше, чем годом ранее.