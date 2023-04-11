"Мы сможем пройти этот путь". Кампания в защиту Владимира Кара-Мурзы

Ожидается, что приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, которого обвиняют в государственной измене и в распространении "фейков" о российской армии, будет вынесен 17 апреля. 10 апреля Кара-Мурза, для которого прокурор запросил 25 лет лишения свободы, выступил с последним словом. Его текст полностью опубликован в твиттере политика. Он не признает себя виновным в том, в чем его обвиняют. "Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь", – заявил Владимир Кара-Мурза.

Политик считает правовую ситуацию в России похожей на ту, что существовала в 1930-е годы в СССР. Он иронически отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, посчитавшего госизменой выступления о положении дел в России и западных странах, но гордится своими поступками. Себя он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан в том, насколько опасен режим Кремля. Кара-Мурзавыразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится.



Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил его арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о государственной измене, о "фейках" и об осуществлении деятельности нежелательной организации – за работу с "Открытой Россией".

6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.

Независимые журналисты и правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Заявление опубликовано на сайте журналистской премии "Редколлегия".



По мнению авторов обращения, "все обвинения против Владимира Кара-Мурзы политически мотивированы, а обвинения в государственной измене особенно циничны. Именно Кара-Мурза добился того, чтобы политики западных стран осознали, что в репрессивных действиях и агрессивной внешней политике российского государства виновна не "вся страна", а конкретные люди", – говорится в петиции.



Затребованный прокурором срок – 25 лет лишения свободы – "яркий пример возвращения сегодняшней России к практикам сталинского политического террора", отмечается в заявлении в поддержку оппозиционера. "Сегодня Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны", – напоминают авторы петиции. Они призывают российские власти "судить убийц и преступников, а не честных граждан, посмевших думать и говорить правду" и "остановить новое сползание России к сталинизму и тоталитарному строю".



Петицию подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики. Среди них – главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, правозащитник Александр Черкасов, писатель Михаил Зыгарь, соратница Навального Любовь Соболь, основатель "Службы поддержки" Илья Красильщик, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

У Владимира Кара-Мурзы трое детей. Его жена Евгения Кара-Мурза считает все предьявленные Владимиру обвинения местью властей за его деятельность.

По словам защиты Кара-Мурзы, за время нахождения в СИЗО он потерял 17 килограммов веса. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе значительно ухудшилось.

Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз "полинейропатия". Этот диагноз входит в список исключающих пребывание в СИЗО. Однако суд отказался рассмотреть медицинские документы и перевести политика под домашний арест.



По версии следствия, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию". В частности, тогда речь шла о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины. Уже когда он был под арестом, против политика были возбуждены дела о сотрудничестве с нежелательной организацией и государственной измене.

Срок, который прокуратура запросила для Владимира Кара-Мурзы, удивил своей жестокостью даже привыкших к несправедливым и неправосудным приговорам последнего времени российских юристов. Говорит адвокат Ирина Бирюкова:

Очевидно, это расправа над человеком

– Совершенно очевидно, что это личная расправа над человеком, какая-то месть, как мне кажется. Когда хотят запугать и показать другим, что с вами может быть такое же, дают сроки, которые дали Яшину, Горинову и другим видным активистам и политикам. Но здесь уже совершенно другой уровень.

С тем, что приговор Владиимиру Кара-Мурзе напрямую связан с его критикой российской власти, уверен и оппозиционный активист и журналист Александр Рыклин:

Теперь они решили достать его таким образом

– Когда в большом деле Владимира Кара-Мурзы возникла тема госизмены, стало понятно, к чему все идет. Совершенно очевидно, что это месть всей системы российской власти. Володе мстят за ту деятельность, которую он осуществлял на протяжении всех последних лет, начиная с "дела Магнитского" и даже раньше. Охранка мстит. Она понимает, что перед ней человек, который положил много труда, здоровья и жизни на то, чтобы справедливость торжествовала. Собственно, об этом свидетельствуют два покушения на его жизнь, слава богу, неудачных. Но теперь они решили достать его таким способом. Мне кажется, тут нет никакой интриги, никакого секрета – всё очевидно, прозрачно, это в чистом виде сведение счетов. Да, конечно, они просто хотят его убить там таким образом. Он не совсем здоров после всех тех ужасов, которые перенес в связи с покушениями на его жизнь. Он сейчас болеет, плохо себя чувствует, потерял много веса – это видно даже по тем скупым фотографиям, которые приходят из зала суда время от времени. Для меня тут нет никакой тайны и, я думаю, ни для кого нет – это сведение счетов, месть в чистом виде: ты так, а мы так, и у нас все карты на руках, мы тут главные, мы тут сдаем, что хотим, то мы с тобой и сделаем. Вот и вся история. Я не скажу ничего нового, это уже все банально и тривиально, но я надеюсь, что Володе не придется сидеть столько лет, – говорит Александр Рыклин.

Владимир Кара-Мурза–младший – сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Был председателем совета "Фонда Бориса Немцова за свободу", заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения "Солидарность" и координационного совета российской оппозиции. Руководил фондом "Свободная Россия", сотрудничал со многими росссийскими и зарубежными СМИ. Автор и режиссёр документальных фильмов "Они выбирали свободу" и "Немцов". Он добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека. В октябре 2022 года Владимир Кара-Мурза – младший стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела.