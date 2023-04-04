Жителя Волгоградской области осудили на 6,5 лет по делу о госизмене

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о государственной измене жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По версии ФСБ, он якобы планировал вступить в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данной статье минимальное наказание - 12 лет лишения свободы. Никифоров получил срок значительно ниже низшего предела. Сообщается, что он не будет обжаловать приговор.

ФСБ отчиталась о задержании человека с именем Евгений Никифоров в декабре 2022 года. По версии ведомства, он приехал из Волгоградской области в Ростовскую, чтобы перейти российско-украинкую границу и вступить в ВСУ. Сотрудники ФСБ якобы нашли у него анкету, заявление на контракт с Вооружёнными силами Украины, военно-полевую одежду и мобильные телефоны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ отчитывается о задержании россиян, которые якобы собирались воевать на стороне Украины или совершали диверсии по заданию украинских спецслужб. Были заведены десятки уголовных дел. По некоторым из них уже вынесены приговоры.

В марте на границе с Казахстаном сотрудники ведомства задержали жителя Петрозаводска по делу о приготовлении к государственной измене. Его обвинили в попытке выехать в Украину, чтобы воевать против российской армии. Тогда же в Белгородский областной суд приговорил к трём годам колонии уроженца Салехарда, которого обвинили в попытке уехать в Украину и воевать на стороне ВСУ.

В январе областной суд Брянска приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима 29-летнего местного жителя Илью Куцева. Как следует из приговора, Куцев собирался уехать из России в Украину, чтобы там воевать на стороне ВСУ. Сам Куцев вину не признал.

Ранее также были были осуждены житель Красноярска Сергей Улукшонов – на 4 года и 8 месяцев, и житель Волгограда Максим Дмитриенко – на четыре года колонии. В СИЗО под следствием по той же статье находится 21-летний Савелий Фролов, задержанный на погранпункте Верхний Ларс на границе с Грузией: он якобы написал о желании воевать за Украину в социальной сети; сам Фролов называет свою реплику шуточной.