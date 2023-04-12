Судья на процессе российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего Сергей Подопригоров нанял одну из самых дорогих юридических фирм Великобритании, чтобы убрать себя из списка Магнитского в США. С помощью юристов он направил обращение в американское министерство финансов, в котором заявлял, что попал в список по воле случая. Об этом пишет издание "Вёрстка".

49-летний Подопригоров попал в список в 2013 году, администрация президента США Барака Обамы включила российского судью в санкционный лист за причастность к нарушению прав человека. В 2008 году судья, работавший тогда в Тверском суде Москвы, санкционировал отправку в СИЗО аудитора Сергея Магнитского, а в 2009 продлил ему арест. В ноябре 2009 года тот умер. Подопригоров через год занял должность в вышестоящим Мосгорсуде.

В 2018 году Подопригоров обратился в управление по контролю за иностранными активами Минфина США с просьбой исключить его из списка."Я был избран судьей случайно — и только потому, что был одним из дежурных судей. Если бы в тот день дежурил другой судья, то ему, а не мне, было бы поручено это ходатайство", — заявил он. По его утверждению, в 2009 году он так же случайно был назначен на продление ареста аудитору.

В обоих случаях, утверждает судья, он действовал в соответствии с российскими законами. "Медицинские справки не содержали доказательств, что господин Магнитский имел серьезное заболевание", — утверждает Подопригоров.

Обращение ему помогла составить британо-австралийская Her­bert Smith Free­hills. В рейтингах своих стран компания всегда занимает позиции одной из самых дорогих в своей сфере. Один из юристов оценил для "Вёрстки" услуги коллег в 20-45 тысяч долларов США — это несколько месячных зарплат судьи Мосгорсуда. Из списка Магнитского и санкционного листа Подопригорова не убрали.

Обвинённый в госизмене Кара-Мурза, дело которого сейчас слушает Подопригоров, активно лоббировал принятие списка Магнитского. Участие в его составлении входит в состав обвинения, рассказывает "Вёрстка". Защита оппозиционера дважды пыталась отвести Подопригорова от дела.

В первом ходатайстве сообщалось, что Подопригоров рассматривал себя лицом, пострадавшим от действий Кара-Мурзы по принятию и лоббированию в США закона Магнитского. Во втором указывалось, что обращение в Минфин США сделало судью уязвимым перед ФСБ и другими российскими правоохранительными органами, которые "по определению не могут одобрительно относиться к обращению российского судьи в органы недружественной страны".

Судья в России сам рассматривает ходатайства о своём отводе. В обоих случаях он отказал. В понедельник он вынесет вердикт по делу. Кара-Мурзе грозит до 25 лет лишения свободы.