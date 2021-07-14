"Мы ждали этого решения 12 лет". ЕСПЧ и однополые союзы в России

Переполох в российских коридорах власти вызвало решение ЕСПЧ по иску трех однополых пар, которым отказали в законной регистрации их отношений. Европейский суд постановил, что Россия обязана обеспечить уважение частной и семейной жизни однополых пар и гарантировать их права законодательно. В рассмотрении дела принял участие и судья из РФ Дмитрий Дедов, решение было принято единогласно.

Отказ государства признавать семейную жизнь ЛГБТ-людей, по мнению суда, создает конфликт между социальной реальностью и законом. Суд отклонил довод властей Российской Федерации о том, что интересы общества в целом могут оправдать отсутствие возможности для однополых пар официально оформить свои отношения.

"Судьям пора в отставку, они показали отсутствие квалификации", – заявил в ответ Вячеслав Володин. "По нашей конституции – нельзя!" – утверждает Дмитрий Песков.

Государство должно признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы

Действительно, в новой версии Конституции РФ записано, что брак является союзом мужчины и женщины. Но Европейский суд не требует от России нарушать конституцию. В решении сказано, что выбор наиболее подходящей формы регистрации однополых союзов остается на усмотрение государства-ответчика. Речь идет не о легализации браков, а о регистрации союзов.

"Если государство хочет соответствовать своим международным обязательствам, то в решении четко говорится, что оно должно на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы, из которых вытекают точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак", – пояснил в интервью "МБХ медиа" основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев.

Дело в ЕСПЧ рассматривалось долго. Однополые пары, получившие до этого отказы в российских судах, с 2010 года ожидали решения из Страсбурга.

Гомофобия в обществе искусственно выращена за последние годы с помощью средств массовой информации

Один из заявителей, предприниматель Дмитрий Чуносов, уже 6 лет живет в Германии, где он получил политическое убежище. В России против него возбудили уголовное дело за то, что он опубликовал в соцсети "ВКонтакте" картинку, на которой был изображен обнаженный человек, садящийся на крест. В 2013 году Чуносов опротестовал в суде решение петербургского ЗАГСа, отказавшего ему в праве заключить однополый брак. Дело слушалось по месту жительства Чуносова в городе Грязи Липецкой области и привлекло внимание не только журналистов, но и десантников-гомофобов, напавших на истцов после окончания заседания. Свадьба Чуносова и Ивана Ярцева состоялась в январе 2014 года в Копенгагене.

"Я считаю, что гомофобия в обществе искусственно выращена за последние годы с помощью средств массовой информации. Реально я не сталкивался с тем, чтобы на улице какие-то незнакомые люди сказали: "А, вот он пидорас" или что-то такое. Более того, мы с Ваней в 2013 году целовались в метро, проверяли Москву на толерантность, ходили по Москве за ручку. Более того, в своем городе Грязи и в Липецке я ни от кого не скрывался, меня многие знали, у меня была своя фирма. Люди узнавали меня. Многие говорили: "Ой, мы вас так поддерживаем!" И это в городе Грязи", –​ говорил Дмитрий Чуносов в интервью Радио Свобода.

Иск в ЕСПЧ подавала и известная московская ЛГБТ-активистка Ирина Федотова. Брак со своей подругой Ириной Шипитько, который отказывались зарегистрировать в России, она заключила в Канаде. После нападений и угроз на почве гомофобии Ирина живет в Люксембурге. "Я первый беженец из России, который запросил политического убежища в Люксембурге именно по теме ЛГБТ", – говорила она в 2015 году интервью Радио Свобода.

За эти годы поменялось многое, в том числе и имя. О решении ЕСПЧ мы разговариваем с Рене Фетом, трансгендерным мужчиной, находящимся в процессе перехода.

– Рене, почему вы решили начать этот судебный процесс, на какой результат рассчитывали? Считаете ли вы, что эта победа чисто символическая или будет иметь практические последствия?

Права ЛГБТ – не предмет торга в Европе, и даже для России не будет никаких исключений

– Это было 12 лет назад, мы были молоды, наивны, верили в справедливость, верили в судебную систему. Я был активистом, мы вели кампанию за признание гомосексуальных браков в России. Потом это все потихоньку заглохло, кейс очень долго лежал в ЕСПЧ. Мы думали, что он где-то потерялся в архивах и решение не будет принято в ближайшее время. Но сейчас единогласно все судьи признали, что Россия нарушает права ЛГБТ в плане однополых союзов. Мы говорили именно о том, что должны быть альтернативные союзы, мы не претендовали на однополый брак. ЕСПЧ решил, что в любом случае должны быть предоставлены альтернативные союзы для гомосексуальных пар. Конечно же, это будет иметь международное значение. Решение вынесено в тот момент, когда такие европейские страны, как Венгрия и Польша, пытаются идти путинским путем, запрещать ЛГБТ. Совет Европы и ЕСПЧ ясно дали понять, что права ЛГБТ – не предмет торга в Европе, и даже для России не будет никаких исключений. Я думаю, что это должно повлиять на европейские страны.

– Вы счастливы, что победили?

– Очень счастлив, что мы победили. Это действительно историческое решение. Столько было вложено в это сил и энергии, это остается важным до сих пор. Мы не верили до последнего, что оно будет принято, и тем более не ожидали, что победим единогласно. Это очень меня порадовало, я горжусь собой.

– Вы думаете, что в России так или иначе примут во внимание это решение?

– С 2010 года ЕСПЧ выносил решение по гей-прайдам, было признано, что их запрещали незаконно, Россия выплачивала денежную компенсацию, но не изменилось ничего. На этот раз мы никакой компенсации не просили. Мы делали это не для себя, а для всех российских ЛГБТ.

– Шесть лет назад вы попросили политическое убежище в Люксембурге. Как вам живется и не жалеете ли вы о своем решении?

Европа четко дала понять: уважайте наши либеральные ценности

– Мне живется замечательно, у меня сейчас совершенно другая жизнь. Я уже далек от российской политики и не так активно слежу за новостями. Я сейчас возвращаюсь из Берлина, где буквально на каждом столбе висит радужный флаг. Это европейское сознание. Поддерживать права ЛГБТ, быть "зелеными", быть ответственными за использование ресурсов, быть вегетарианцами, поддерживать мигрантов. Это европейская культура, в которой я чувствую себя очень хорошо.

– В Люксембурге можно вступить в однополый брак?

– Да, конечно. Браки легализованы с 2015 года. Премьер-министр – гей, находится в браке со своим мужем.

– Но есть, как вы уже сказали, европейские страны, которые идут назад в отношении прав ЛГБТ, – Венгрия и Польша.

– Это попытка идти по путинскому пути. Но Европа четко дала понять, что нет: если вы хотите быть в Евросоюзе, пожалуйста, уважайте наши либеральные ценности. Думаю, это решение должно повлиять и на эти страны. Есть кейсы и по Украине, будем ждать решения по Украине по однополым бракам. Лед тронулся в плане нашего российского кейса, наверное, сейчас пойдут решения по другим странам.

– Решение, как вы сказали, принято единогласно, при этом там был и судья из России.

– Да, в том-то и дело, судьи проголосовали единогласно. Это тоже удивительный прецедент.

– По России не скучаете?

За 20–30 лет управляющая верхушка российского государства исчезнет, и цивилизация дойдет до России

– Конечно, у меня там друзья, у меня там мама. Но с каждым годом все меньше и меньше, честно говоря. Сейчас у меня беженские документы, я не могу выезжать в Россию, но когда-нибудь появится возможность, и я не могу сказать, что сразу же поеду туда.

– С тех пор как вы уехали, гомофобии в России только прибавилось. В чем причина?

– В политике государства в первую очередь. Если принимаются такие законы на уровне Конституции, где дискриминация уже закреплена, конечно же, это дает повод чувствовать себя безнаказанно, быть гомофобом. Но, с другой стороны, подрастает новое поколение, которое видит в интернете другую, европейскую, западную реальность. Не думаю, что очень много гомофобии среди совсем молодого поколения. За 20–30 лет управляющая верхушка российского государства исчезнет, и цивилизация, конечно же, дойдет до России. Просто на все нужно время.