В России впервые будут судить за призывы не ходить в военкомат

Организатору "Маяковских чтений" Артему Камардину и участникам Егору Штовбе и Николаю Дайнеко предъявили обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и возбуждении ненависти к "участникам военных действий в ЛНР и ДНР". Об этом сообщает телеграм-канал "Маяковское дело".
Статья о призывах к действиям против госбезопасности была введена в Уголовный кодекс России летом 2022 года в пакете новых составов преступления о шпионаже, госизмене и сотрудничестве с иностранцами. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей. Как указывает правозащитник Павел Чиков, это первое дело в России по этой статье.
Экстремистская статья, которую вменяют поэтам, предусматривает до шести лет колонии.
По версии следствия, в сентябре 2022 года Камардин, Штовба и Дайнеко провели в Москве публичное чтение стихов, посвященных мобилизации. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, Камардин призывал "соблюдать правила": "не брать" повестки из рук представителей военкоматов, "не подписывать" документы о получении повесток и "не являться" в военкоматы.
- Артём Камардин, Егор Штовба и Николай Дайнеко были задержаны 26 сентября прошлого года - на следующий день после того, как возле памятника Маяковскому в Москве прошли традиционные поэтические чтения. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и вторжением в Украину. Камардин сообщил, что во время задержания полицейские его избили и пытались изнасиловали гантелей.
- Согласно российскому законодательству, если гражданин уклоняется от получения повестки (например, проживает не по адресу, по которому поставлен на воинский учет) или не является по ней в военкомат, ему грозит штраф от 500 до 3000 рублей. При этом мобилизованные неоднократно заявляли, что их пугали длительными сроками, если они не явятся по повестке.
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