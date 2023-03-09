В России впервые будут судить за призывы не ходить в военкомат

Организатору "Маяковских чтений" Артему Камардину и участникам Егору Штовбе и Николаю Дайнеко предъявили обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и возбуждении ненависти к "участникам военных действий в ЛНР и ДНР". Об этом сообщает телеграм-канал "Маяковское дело".

Статья о призывах к действиям против госбезопасности была введена в Уголовный кодекс России летом 2022 года в пакете новых составов преступления о шпионаже, госизмене и сотрудничестве с иностранцами. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей. Как указывает правозащитник Павел Чиков, это первое дело в России по этой статье.

Экстремистская статья, которую вменяют поэтам, предусматривает до шести лет колонии.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Камардин, Штовба и Дайнеко провели в Москве публичное чтение стихов, посвященных мобилизации. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, Камардин призывал "соблюдать правила": "не брать" повестки из рук представителей военкоматов, "не подписывать" документы о получении повесток и "не являться" в военкоматы.