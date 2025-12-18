На акции фермеров у Европарламента в Брюсселе произошли беспорядки

В Брюсселе фермеры вышли в четверг на крупную протестную акцию у здания Европейского парламента. Причиной стало их недовольство политикой ЕС в сфере сельского хозяйства и предлагаемым соглашением о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Фермеры опасаются конкуренции в случае подписания договора.

Протесты сопровождались беспорядками, в ходе которых полиция применила водометы и слезоточивый газ. Полиция заявила, что санкционировала акцию протеста с участием до 50 тракторов, но к середине дня в бельгийскую столицу прибыло около 1000 тракторов, в основном с местными номерами. По оценкам полиции, число протестующих составило около 7000.

Днем 18 декабря демонстранты начали марш по городу. Шествие стартовало у Северного вокзала, а затем продолжилось по бульвару короля Альберта II. Затем демонстранты направились в центр Европейского квартала, где находятся здания Европарламента и других евроструктур. Фермеры привезли туда сено и выгрузили его на площадь, передаёт Настоящее время.

Фермеры провели в основном мирный марш по Европейскому кварталу столицы в день очередного саммита ЕС. Беспорядки вспыхнули уже у Европарламента, отмечает агентство France-Presse. Часть демонстрантов бросала камни и картофель в полицейских. В Европарламенте оказались разбиты окна. Также сообщается об использовании дымовых шашек и фейерверков, и что было подожжено несколько зданий. Фермеры разожгли костер из шин и сена, ближайшие улицы заполнились черным дымом.

Лидеры ЕС планировали обсудить на проходящем в Брюсселе саммите, в том числе, вопрос о целесообразности подписания торгового соглашения с блоком Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Критики договора, разработка которого велась 25 лет, утверждают, что дешевые сырьевые товары могут наводнить рынок в ущерб европейским производителям.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что все ещё надеется на заключение соглашения после того как она провела, по её словам, "хорошую и продуктивную" встречу с делегацией европейских фермеров, чтобы выслушать их опасения.