На акции жён мобилизованных в Москве задержаны журналисты

В Москве, в Александровском саду, полиция задержала в субботу группу журналистов, которые планировали освещать еженедельную акцию жён мобилизованных на войну в Украину. Об этом сообщает, в частности, телеграм-канал SOTA, который публикует запись задержания.

Судя по этим кадрам, на задержанных были жилеты "Пресса". SOTAvision пишет о задержании своих корреспондентов Михаила Лебедева и Анны Слива, у которых при себе были пресс-карты. Сообщается также о задержании журналистки RUSNews Юлии Петровой.

Перед началом акции полицейские пытались помещать женам мобилизованных из движения "Путь домой" пройти на возложение цветов, отмечает телеграм-канал "Дождя". К Вечному огню выстроилась очередь из женщин, желающих возложить цветы.

Ранее движение "Путь домой" объявило всероссийскую акцию памяти, приуроченную ко второй годовщине полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Участницы группы "Путь домой" каждую субботу возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. О задержаниях, в том числе журналистов, на этих акциях сообщалось уже не раз.

Движение "Путь домой" появилось в России в августе 2023 года - спустя почти год после объявленной властями так называемой частичной мобилизации. В ноябре в соцсетях были опубликованы манифест и петиция против бессрочной мобилизации. Изначально "Путь домой" делал акцент на необходимости ротации мобилизованных, впоследствии начали появляться и призывы к завершению войны.

Больше новостей Радио Свобода: