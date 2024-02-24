120 человек в день. Журналисты оценили потери армии РФ в Украине

Журналисты "Медузы" и "Медиазоны" ко второй годовщине войны России против Украины опубликовали новое исследование о российских потерях.

Журналисты пишут, что с помощью разработанного ими метода подсчёта они оценили число погибших с самого первого дня вторжения, 24 февраля 2022 года, и до конца 2023 года. Приводимая ими цифра - 75 тысяч. "И темп потерь не спадает", - пишут авторы публикации, подчёркивая, что их подсчёты примерны. "Это не точное число, а статистическая оценка, зависящая в том числе от случайности, то есть наиболее вероятное значение внутри довольно широкого диапазона - от 66 до 88 тысяч человек", - говорится в тексте.

По поводу динамики потерь в материале отмечается, что хотя линия фронта в 2023-м году фактически замерла, темп потерь не только не снизился, но и значительно вырос. "Если за 2022 год количество погибших составило около 24 тысяч человек, то в 2023-м оно увеличилось более чем вдвое, почти до 50 тысяч. Максимальных значений потери достигли во время битвы за Бахмут, в январе-марте 2023 года", - делают выводы сотрудники двух редакций.

Также в исследовании говорится, что мобилизованные составляют третью по численности группу среди погибших - после кадровых военных и бывших заключенных. Их доля достигает около 16 тысяч из тех же 75 тысяч.

"В целом динамика потерь к концу 2023-го говорит о том, что российские власти наладили стабильный конвейер поставки российских мужчин на фронт. Там в последние полгода они гибнут со скоростью примерно 120 человек в день", - заключают, среди прочего, журналисты.

Больше полутора лет "Медиазона" вместе с Русской службой "Би-би-си" и командой волонтёров ведут подсчёт российских потерь по открытым источникам. Сейчас в этом поимённом списке погибших больше 44,6 тысяч человек. Журналисты отмечают, что этот список не отражает реальный уровень потерь, а основан исключительно на публичных сообщениях о гибели. В совместных исследованиях с "Медузой" используются также данные Реестра наследственных дел (РНД) и статистика Росстата.

Москва и Киев публично, как правило, не раскрывают потери в войне в Украине, рассказывая в основном о потерях противника. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи. Исследования журналистов - одна из важнейших независимых оценок числа погибших.

Больше новостей Радио Свобода: