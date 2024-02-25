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Зеленский впервые раскрыл потери Украины в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, при отражении агрессии погибла 31 тысяча украинских военных. Он не стал называть число раненых и пропавших без вести.

Оценку потерь президент дал на пресс-конференции 25 февраля. Трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее время.

Оценка президента не учитывает число погибших среди гражданского населения. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооружённых силах, контролируемых командованием ВСУ.

Президент Украины сказал, что не уверен, что имеет права раскрывать данные. По его словам, оценка российского министерства обороны украинских потерь в 160 тысяч человек является недостоверной. Российская армия, по словам Зеленского, потеряла 180 тысяч человек убитыми и ранеными.

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ВСУ ударили по полигону
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ВСУ ударили по полигону

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ВСУ ударили по полигону

десятки российских военных погибли

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