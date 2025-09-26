Против кинокритика Антона Долина возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей "иноагента", сообщает управление Следственного комитета по Москве.
В ведомстве утверждают, что Долин "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей", предусмотренных законодательством об "иноагентах". Что именно стало поводом для возбуждения дела, в сообщении не уточняется.
Долин покинул Россию вскоре после начала войны в Украине. В СК заявили, что следствие рассматривает вопрос об объявлении его в розыск.
- Минюст России внес Долина в реестр "иноагентов" в октябре 2022 года.
- В июне 2024 года на кинокритика составили протокол об участии в деятельности "нежелательной организации". Предположительно, причиной могли стать рецензии на кинофильмы, которые он пишет для издания "Медуза", которое было внесено Генпрокуратурой России в реестр "нежелательных" в январе 2023 года.