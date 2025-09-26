Против кинокритика Антона Долина возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей "иноагента", сообщает управление Следственного комитета по Москве.

В ведомстве утверждают, что Долин "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей", предусмотренных законодательством об "иноагентах". Что именно стало поводом для возбуждения дела, в сообщении не уточняется.

Долин покинул Россию вскоре после начала войны в Украине. В СК заявили, что следствие рассматривает вопрос об объявлении его в розыск.