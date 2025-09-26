Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Антона Долина завели дело о неисполнении обязанностей "иноагента"

Антон Долин
Антон Долин
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Против кинокритика Антона Долина возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей "иноагента", сообщает управление Следственного комитета по Москве.

В ведомстве утверждают, что Долин "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей", предусмотренных законодательством об "иноагентах". Что именно стало поводом для возбуждения дела, в сообщении не уточняется.

Долин покинул Россию вскоре после начала войны в Украине. В СК заявили, что следствие рассматривает вопрос об объявлении его в розыск.

  • Минюст России внес Долина в реестр "иноагентов" в октябре 2022 года.
  • В июне 2024 года на кинокритика составили протокол об участии в деятельности "нежелательной организации". Предположительно, причиной могли стать рецензии на кинофильмы, которые он пишет для издания "Медуза", которое было внесено Генпрокуратурой России в реестр "нежелательных" в январе 2023 года.
Задержание за пикет у Минобороны
Embed
Задержание за пикет у Минобороны

No media source currently available

0:00 0:25:21 0:00

Задержание за пикет у Минобороны

Три года мобилизации


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG