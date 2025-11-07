На авиабазе "Эндрюс" вскрыли посылку с неизвестным белым порошком

Несколько человек были госпитализированы после того, как подверглись воздействию неизвестного белого порошка, содержавшегося в посылке, доставленной на авиабазу "Эндрюс" в американском штате Мэриленд в четверг. Об этом сообщают американские СМИ, в частности CNN. База используется для полётов президента и других руководителей США.

В заявлении авиабазы признаётся факт инцидента и отмечается, что несколько зданий были эвакуированы после того, как неназванное лицо "открыло подозрительную посылку". Отмечается, что в данный момент нет "непосредственной опасности", ведётся расследование. Официально о содержимом посылки не сообщается. Источники CNN сообщается о том, что после того, как посылка была открыта, несколько человек, почувствоваших недомогание, были госпитализированы. При этом первоначальные расследования не выявили каких-либо опасных субстанций в содержимом посылки. Также неизвестно, насколько сильные симптомы испытывали пострадавшие и с чем они связаны, если содержимое посылки было безвредным. При этом, как утверждат источники, в посылке также содержалась "политическая пропаганда", какой именно направленности - не сообщается.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп регулярно использует базу для своих перелётов и в последний раз был на ней в среду, то есть до того, как произошёл инцидент с посылкой.