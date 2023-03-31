На "Авито" набирают контрактников на войну под видом "охранников"

На сайте сервиса "Авито" появились объявления с предложениями о работе охранниками, в которых на самом деле вербуют на военную службу по контракту, выяснило издание "Верстка".

В описании вакансии московский работодатель под именем "Военком" предлагает вахтовую работу охранником по контракту от 6 месяцев и зарплатой до 195 тысяч месяц.

В объявлении также указано, что при заключении контракта единовременно выплачиваются 390 тысяч рублей, а сотрудникам предлагают "удостоверение ветерана боевых действий".

Корреспонденту "Вёрстки" по указанному в объявлении телефону подтвердили, что ищут тех, кто готов заключить контракт для прохождений военной службы в зоне "специальной военной операции" ( так российские власти называют войну в Украине). Почему указана вакансия "охранника", работодатель пояснить не смог.



Аналогичные объявления по набору "охранников" с зарплатами от 210 до 340 тысяч рублей размещены на сайте "Авито" работодателями из других городов России – от Нижнего Новгорода до Петропавловска-Камчатского, отмечает издание.



"Требуются настоящие патриоты которые готовы встать на защиту нашей родины. Лучшее обмундирование за наш счёт. Вы пройдете лагерь подготовки, который обеспечат наши инструктора, с боевым опытом", — говорится в описании вакансии от работодателя под именем "Контрактная служба". Судя по истории профиля, ранее он же нанимал строителей на оккупированные российской армией территории Украины.

Летом издание писало о безработных жителях Татарстана, которым предлагают заключить контракт и отправиться на войну в Украину. Им обещают зарплату около 300 тысяч рублей в месяц.