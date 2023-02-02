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На австралийских банкнотах не останется британских монархов

Купюра номиналом 100 австралийских долларов. На ней изображены певица Дама Нелли Мелба и инженер-строитель и военачальник Джон Монаш. Оба – австралийцы

Центральный банк Австралии решил изобразить на пятидолларовой купюре "культуру и историю первых австралийцев", а не портрет короля Великобритании Карла III.

Сейчас на купюре, которая является наиболее используемой в Австралии, изображена королева Великобритании Елизавета II. Королева умерла в сентябре 2022 года, на престол взошёл её сын Карл III – и портрет следовало бы заменить. По традиции британский монарх "изображается на австралийских банкнотах самого маленького номинала и на всех монетах".

С новой купюрой, дизайн и выпуск которой займёт несколько лет, ни на одной австралийской банкноте не будет изображения британских монархов. Монет изменения не коснутся: на них поместят профиль Карла III.

Правительство Австралии поддержало решение банка. Представительница трёх коренных племён Австралии и сенатор от партии зелёных Лидия Торп назвала изменения "огромной победой корней, первых австралийцев, которые борются за деколонизацию страны". Представитель оппозиционной партии и Австралийская монархическая лига раскритиковали решение, назвав его атакой на общество и демократию.

По данным опроса, который провела газета Sydney Morning Herald в октябре 2022 года, 43% респондентов хотели бы видеть на пятидолларовой купюре австралийца, 34% – короля Карла III.

Австралия входит в Содружество бывших колоний Великобритании. Главой всех королевств Содружества является британский монарх. После смерти Елизаветы II в Австралии возобновились дебаты о том, должна ли страна выйти из-под британской короны и стать республикой.

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