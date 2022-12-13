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На Багамах задержан основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид

Экс-глава криптовалютной биржи FTX – Сэм Бэнкман-Фрид

Экс-главу объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX – Сэма Бэнкмана-Фрида – задержали 12 декабря на Багамах по запросу США, сообщает Reuters. Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, пишет The New York Times. Сэм Бэнкмана-Фрид 13 декабря должен был дать показания в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он написал в твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях. Бэнкман-Фрид обещал разъяснить ситуацию с FTX и предложить способы возврата средств пользователям в других странах.

  • Биржа FTX, запущенная в 2019 году и расположенная на Багамах, 11 ноября инициировала банкротство. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Накануне в издании Coindesk было опубликовано расследование о бизнесе Сэма Бэнкмана-Фрида. В тексте утверждалось, что активы владельца FTX в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
  • 13 декабря Сэм Бэнкмана-Фрид должен был дать показания в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он написал в твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях, обратила внимание русская служба BBC.

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