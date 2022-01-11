На блогершу из Москвы составили протокол за обнажённое фото у храма

В Москве полиция составила протокол на местную блогершу Полину Моругину (Полину Фейс) из-за фото, на котором она стоит голая на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в московских Филях. Об этом сообщает ТАСС.
Моругину обвиняют по административной статье об умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания. Ей могут назначить штраф до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ. Пока суд вернул протокол в полицию для устранения ошибок.
На снимке, который, предположительно, был сделан и опубликован ещё летом 2021 года, Моругина стоит полностью обнажённая фоне храма. Позднее она удалила эту фотографию, а следом и свои аккаунты в социальных сетях.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что полиция также начала проверку по уголовной статье об оскорблении чувств верующих.
- В конце октября прошлого года полиция Санкт-Петербурга задержала 31-летнюю Ирину Волкову по обвинению в оскорблении чувств верующих из-за фото на фоне Исаакиевского собора, на которых модель показала нижнее белье. По версии следствия, Волкова "унизила и оскорбила" чувства верующих. Суд не стал избирать ей меру пресечения. Следствие настаивало на запрете определенных действий, прокурор не поддержал позицию следствия, с чем согласился суд, посчитав доводы обвинения "предположительными". На заседании Волкова заявила, что признает вину и раскаивается.
- В ноябре 2021 года в Петербурге полиция задержала двух подростков 15 и 17 лет, которых подозревают в том, что они сфотографировались со спущенными штанами на фоне храма Спас на Крови. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
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