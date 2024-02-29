На Борисовском кладбище, где похоронят Навального, усилили охрану

На Борисовском кладбище, где завтра, 1 марта, планируются похороны оппозиционного политика Алексея Навального, усилили охрану.
Рядом с кладбищем и у станции метро "Борисово" выставили полицейские патрули – по два-три человека. По периметру на каждом фонаре установили камеры наружного наблюдения, приготовили металлические ограждения, сообщает RusNews, выкладывая фото и видео.
На само кладбище полицейские пускают по паспорту, также нужно рассказать им о цели визита, передаёт телеграм-канал "Можем объяснить". Полицейские досматривают личные вещи, оправдывая это "предотвращением террористических операций".
Прощание с Навальным пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где жил политик. После этого его планируют похоронить на Борисовском кладбище.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.
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