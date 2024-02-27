Прощание с Навальным запрещено?

Полицейские в штатском и коммунальщики срочно убирают стихийные мемориалы в память о Навальном. Ритуальные агентства отказываются проводить прощание с политиком, который погиб в колонии на Крайнем Севере, где отбывал 19-летний срок. Тем временем заказчики убийства Бориса Немцова до сих пор не найдены. Две смерти в двух разных Россиях обсуждаем с правозащитницей Марией Чащиловой, социологом Игорем Эйдманом, правозащитником Сергеем Давидисом и политиком Максимом Резником. Ведущий - Артем Радыгин.