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Прощание с Навальным запрещено?

Коллаж Немцов и Навальный
Коллаж Немцов и Навальный

Кремль боится мертвых? Почему Алексея Навального нельзя поминать как Бориса Немцова после убийства 9 лет назад

Полицейские в штатском и коммунальщики срочно убирают стихийные мемориалы в память о Навальном. Ритуальные агентства отказываются проводить прощание с политиком, который погиб в колонии на Крайнем Севере, где отбывал 19-летний срок. Тем временем заказчики убийства Бориса Немцова до сих пор не найдены. Две смерти в двух разных Россиях обсуждаем с правозащитницей Марией Чащиловой, социологом Игорем Эйдманом, правозащитником Сергеем Давидисом и политиком Максимом Резником. Ведущий - Артем Радыгин.

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