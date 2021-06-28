На борьбу с COVID-19 в России потратили 1 триллион рублей

Расходы российской системы здравоохранения на противодействие коронавирусу составили свыше триллиона рублей, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью "Первому каналу".

Мурашко счёл ограничительные меры из-за коронавируса в России очень мягкими: "Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект... Всё, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно".

Министр отметил, что в России привились уже 23 млн человек. Ни одного летального исхода "впрямую при вакцинации" в России, по его словам, не зафиксировано.

По данным оперативного штаба на 28 июня, В России(включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 611 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 472 941 человека. В Москве за сутки от коронавируса умерли 124 человека. Это шестой раз за июнь, когда в городе фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Максимальное число умерших от коронавируса за сутки также зафиксировано в Санкт-Петербурге — 110 человек.

В Москве с 28 июня кафе и рестораны будут принимать только граждан, имеющих специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трёх дней.

В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято уже почти в 20 регионах России.

Минздрав начал регистрацию новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" центра "Вектор". Информация о начале процедуры размещена на сайте государственного реестра лекарственных средств. Пятая вакцина будет вводиться трехкратно, пишет "Фармвестник".