На Быкова составили протокол за интервью в "нежелательном" СМИ

На писателя Дмитрия Быкова составили протокол по административной статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации после интервью Бориса Гребенщикова. Об этом Быков сообщил "Новой газете Европа". Интервью было опубликовано в ютьюбе издания. 29 марта прошлого года Быков разговаривал с Гребенщиковым о новом альбоме и планах музыканта.

Судебное заседание по административному делу Быкова назначено на 6 февраля в Никулинском суде Москвы. Максимальный штраф по статье об участии в деятельности нежелательной организации составляет 15 тысяч рублей.

Генпрокуратура объявила "Новую газету Европа" "нежелательной" организацией в конце июня прошлого года.

Быков объявлен в России иностранным агентом. Писатель находится за границей.

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