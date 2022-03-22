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На двери журналиста появилась надпись "Zдесь жиVёт предатель"

Калининградский журналист, бывший главный редактор издания "Новый Калининград" Алексей Милованов сообщил, что на дверь его подъезда наклеили надпись "Zдесь жиVёт предатель".

Фотографию он опубликовал в своём телеграм-канале. Аналогичную надпись приклеили на подъезд его знакомой Оксаны Акмаевой, которая участвовала в антивоенном митинге 24 февраля. Милованов, который выступает против российского вторжения в Украину, назвал случившееся "обыкновенным фашизмом" и отметил, что те, кто клеил надписи на подъезды, ему "прекрасно известны".

Ранее на дверях нескольких известных россиян - критиков войны в Украине и Владимира Путина - появились написанные краской знаки Z, иногда с призывами отказаться от своей позиции. В частности, об этом рассказал покинувший страну кинокритик Антон Долин.

Z и V - тактические знаки, используемые российскими военными в Украине. В последнее время они активно используются пропагандой в самой России как символы так называемой "специальной военной операции", поддержки Путина и патриотизма.

Многие российские политики и чиновники, включая самого Путина, называли россиян, активно выступающих против войны, "национал-предателями". Президент России заявлял, что в России пройдёт "самоочищение" от таких людей.

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