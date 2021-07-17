Геймер, назвавший себя командиром экипажа британского танка "Челленджер 2", выложил секретную документацию на форуме российской видеоигры. Таким образом он хотел доказать, что разработчики недооценивают этот танк, и в жизни он лучше, чем в игре. Об этом сообщают британские журнал PCGamesN и блог UK Defence Journal.

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Инцидент произошёл на форуме игры War Thunder. В ней игроки могут сразиться в сети на военной технике разных стран из разных эпох. Пользователь форума под именем Тидворт заявил, что разработчики недооценивают "Челленджер 2". В качестве доказательства он привёл сканы страниц руководства по эксплуатации техники. Часть страниц была отредактирована, текст, не касающийся характеристик танка, был закрашен чёрным.

В профиле Тидворта на форуме утверждается, что раньше он был служащим подразделения британской армии, ответственного за испытания вооружений. UK Defence Journal обращает внимание, что в британском городе Тидворт размещена база старейшего в мире формирования танковых войск — Королевского танкового полка, эксплуатирующего "Челленджеры".

Администрация форума удалила документ. Позднее модератор сообщил, что у компании есть письменное подтверждение Министерства обороны Великобритании, что руководство остаётся засекреченным, а его распространителям, по британским законам, может грозить до 14 лет тюрьмы. Обратилось ли министерство к компании за помощью, чтобы установить автора с форума, не сообщается.