На границе Грузии и Азербайджана разбился турецкий военный самолёт

Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении своего военно-транспортного самолёта на границе Грузии и Азербайджана. Самолёт летел в Турцию из Гянджи.

Крушение потерпел самолёт C-130, катастрофа произошла с грузинской стороны границы. Турецкий власти отметили, что сейчас идёт поисково-спасательная операция. Сколько человек было на борту не уточняется, число пострадавших не уточняется.

МВД Грузии подтвердило катастрофу самолёта, летевшего в Турцию, заявив, что борт упал "примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии" с Азербайджаном. Соболезнования погибшим выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт агентство Anadolu.

Новость дополняется

Оборона Покровска подходит к концу
Оборона Покровска подходит к концу

Оборона Покровска подходит к концу

Потери сторон


