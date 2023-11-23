В Мурманской области ввели режим повышенной готовности, заявил губернатор региона Андрей Чибис. Он утверждает, что это связано с ожиданием большого количества мигрантов, которые хотят попасть в Финляндию. Накануне Хельсинки закрыл все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного — "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны — "Лотта"). Он находится в 240 километрах от Мурманска.

"Количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастёт", — написал Чибис.



По словам Чибиса, на КПП "Салла" в Мурманской области скопились около 400 иностранных граждан, из которых на территорию Финляндии пропустили только 50. Финская сторона подтвердила, что границу 22 ноября перешёл 51 человек.



Накануне губернатор Чибис утверждал, что на погранпереходе "Салла" была очередь из 300 мигрантов, и обвинял власти Финляндии в создании искусственного затора. Журналисты финского Yle при этом писали, что на границе спокойно, а на пограничных пунктах "Вартиус" и "Салла" не было ни одного человека.

За последние несколько месяцев из России в Финляндию попытались попасть несколько тысяч иностранцев, не имеющих для этого необходимых документов. Это были граждане Ирака, Сирии, Йемена и Турции. Ранее российские власти не пропускали таких граждан к границе, затем без объяснения причин перестали препятствовать этому. В Хельсинки считают, что российские власти потворствуют проезду мигрантов на границу с Финляндией. Кремль эти обвинения отрицает.

Вечером 22 ноября власти Финляндии объявили, что закроют все пограничные переходы на границе с Россией, за исключением одного, самого северного - "Райа-Йоосеппи". КПП закроют ночь с 24 на 25 ноября и как минимум до 23 декабря этого года.

О возможности закрыть погранпереходы на границе с Россией также заявили Эстония и Норвегия.

После российского широкомасштабного вторжения на территорию Украины Финляндия ужесточила условия въезда в страну для россиян. Обладателей шенгенских виз в Финляндию, как правило, не пускают, необходим вид на жительство в Евросоюзе, ПМЖ или гражданство стран ЕС. В некоторых случаях возможен проезд транзитом в аэропорт.

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