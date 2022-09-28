На иконе Рублёва обнаружили 61 повреждение по возвращении в музей

Икона "Троица", написанная Андреем Рублёвым в XV веке, получила 61 повреждение за трое суток вне Третьяковской галереи, где она обычно выставляется. Это следует из постановления расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи, которое опубликовала искусствовед Ксения Коробейникова. В июле икону вывозили на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье.

Среди прочего комиссия обнаружила на иконе "многочисленные шелушения красочного слоя", которые могут увеличиться и срочно нуждаются в укреплении. Эксперты предполагают, что выявленные повреждения – это "лишь часть начавшегося процесса негативных изменений". Они "серьёзны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника", говорится в выводах комиссии.

Повреждения были обнаружены после исследования иконы по возвращении её из Троице-Сергиевой лавры в июле 2022 года, где она находилась три дня. Эксперты пришли к выводу, что в храме не было необходимых климатических условий. Сотрудники Третьяковской галереи были изначально против, чтобы икона покидала музей.

Реставрационный совет принял решение не возвращать икону в экспозицию Третьяковской галереи. "Троицу" в специальной витрине уберут в хранилище, где она будет оставаться "до стабилизации её состояния".