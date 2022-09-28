На иконе Рублёва обнаружили 61 повреждение по возвращении в музей

Икона "Троица", написанная Андреем Рублёвым в XV веке, получила 61 повреждение за трое суток вне Третьяковской галереи, где она обычно выставляется. Это следует из постановления расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи, которое опубликовала искусствовед Ксения Коробейникова. В июле икону вывозили на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье.
Среди прочего комиссия обнаружила на иконе "многочисленные шелушения красочного слоя", которые могут увеличиться и срочно нуждаются в укреплении. Эксперты предполагают, что выявленные повреждения – это "лишь часть начавшегося процесса негативных изменений". Они "серьёзны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника", говорится в выводах комиссии.
Повреждения были обнаружены после исследования иконы по возвращении её из Троице-Сергиевой лавры в июле 2022 года, где она находилась три дня. Эксперты пришли к выводу, что в храме не было необходимых климатических условий. Сотрудники Третьяковской галереи были изначально против, чтобы икона покидала музей.
Реставрационный совет принял решение не возвращать икону в экспозицию Третьяковской галереи. "Троицу" в специальной витрине уберут в хранилище, где она будет оставаться "до стабилизации её состояния".
- Икона Андрея Рублёва "Святая Троица" до 1929 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, затем была передана Третьяковской галерее. Из неё икону вывозили всего два раза: во время Второй мировой войны – в эвакуацию в Новосибирск и по инициативе предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева) в 2022 году – на богослужение в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.
- В основу иконы положен ветхозаветный сюжет "Гостеприимство Авраама". Он повествует о том, как Авраам встретил троих ангелов. Во время трапезы ему было дано обетование о грядущем рождении сына Исаака.
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