На калининградского врача Елену Белую напали в СИЗО

Калининградский врач Елена Белая, которую обвиняют по делу об убийстве новорождённого, сообщила о нападении на неё в московском СИЗО. Об этом пишет Север.Реалии со ссылкой на адвоката Андрея Золотухина.

По словам юриста, на Белую напали сокамерницы. "Был какой-то бытовой конфликт, со второго яруса ее стянули, пытались душить, порвали одежду. Она написала заявление, участниц конфликта распределили по разным камерам", - сообщил Золотухин. По его информации, Белая содержалась в камере с четырьмя сокамерницами.

Реаниматолог-анестезиолог калининградского областного перинатального центра Элина Сушкевич и заместитель главврача роддома №4 Елена Белая обвиняются в убийстве новорожденного ребенка. Мальчик родился на сроке 23 недели и 3 дня, его вес составлял около 700 граммов. По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание Сушкевич ввести недоношенному ребенку смертельную дозу магния.

Медики свою вину не признали. Кампанию в поддержку медиков вело медицинское сообщество. В декабре 2020 суд присяжных в Калининграде оправдал врачей. Прокуратура подала апелляцию на это решение, и оно было отменено. По требованию Генеральной прокуратуры дело врачей перенесли в Москву, где сейчас его рассматривает Московский областной суд.

4 октября Московский областной суд отправил калининградских медиков в СИЗО из-за того, что врачи, находясь на свободе, могут уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, сообщал адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов. В качестве доказательства потерпевшие представили скриншоты постов Сушкевич из фейсбука, где медик благодарила коллег за поддержку.