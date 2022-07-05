На Камчатке проверят слова министра о "нищебродствующих" туристах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскритиковал главу Минприроды Алексея Кумарькова за его комментарий про бюджетный туризм для "нищебродствующих пакетников". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

В своем телеграме Солодов написал, что неприятно удивлён постом Кумарькова в соцсетях, который считает, что краю не нужны туристы, предпочитающие отдых за небольшие деньги.

"Считаю, что подобные высказывания недопустимы для министра и, конечно, не соответствуют позиции Камчатского края", – написал губернатор. Он добавил, что инициировал служебную проверку слов Кумарькова, по итогам которой примут "строгие меры дисциплинарного взыскания".

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей вместе со стоимостью перелёта. С ней не согласился министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков, передает "Кам 24".

"Что можно себе позволить на эти деньжища в Петропавловске? Максимум – Bed and Breakfast. Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники", – написал Кумарьков.

Он также считает, что от бюджетного туризма нет пользы ни экономике, ни природе Камчатки.

"И еще вопрос – а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно – чтобы к нам ехали "за дешево"? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть", – написал министр.

За Кумарькова заступился бывший депутат Госдумы России Константин Слыщенко Он также считает, что 45 тысяч рублей для недельного отдыха на Камчатке недостаточно. По его подсчётам, неделя путешествия обойдётся в 57 тысяч рублей без учёта авиабилетов.