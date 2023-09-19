На Камчатке во время урока задержали учительницу

В Петропавловске-Камчатском прямо во время урока задержали учительницу русского языка Василю Вершинину. На информацию об этом обратило внимание издание "7x7".

Вершинину вывели из класса трое полицейских в штатском. По словам активистки Алины Лушавиной, сначала учительнице сказали, что ей вменяют дискредитацию армии. Позже, утверждает Лушавина, её обвинили в неповиновении полиции.

Вероятно, Вершинину задержали до суда. Он состоится завтра, 20 сентября.

Помимо работы в школе, Вершинина ведёт блог во "ВКонтакте". В нём она, в частности, призывала к отставке правительства Камчатского края, публиковала видео о нечестных выборах и ролики о том, что миром управляют "сатанисты и фашисты".